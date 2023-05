Politiet beder mandag offentligheden om hjælp til at opklare et røveri begået i weekenden.

Helt konkret beder de om hjælp til at identificere en bil med polsk indregistreringsnummer.

Bilen er en Citroën Berlingo med en tagboks.

På siden af bilen skal der ifølge politiet stå 'PAMR' eller noget lignende.

Bilen er blevet brugt i forbindelse med et røveri begået i Nykøbing Falster natten til søndag. Her har to mænd angivelig taget kvælertag på en 23-årig mand og krævet mandens pung udleveret.

Herefter forsvandt de to gerningsmænd i den føromtalte Citroën.

Manden kom lettere til skade under episoden.

Hvis man har set bilen eller har oplysninger, der kan hjælpe politiet, bedes man ringe til dem på 114.

