En ung mand har i en periode udgivet sig for at være lægestuderende - og på den måde har han formået at deltage i flere vagter på Hvidovre Hospital.

Men han havde slet ikke noget at gøre på hospitalet.

Det bekræfter HR-chef Morten Willas Lund fra Amager og Hvidovre Hospital i en skriftlig udtalelse til B.T.

'Det er korrekt, at Hvidovre Hospital har politianmeldt en person, som har givet sig ud for at være lægestuderende uden at være i noget uddannelsesforløb hos os,' lyder det i udtalelsen fra Morten Willas Lund, som fortsætter:

'Vi er i gang med at undersøge forløbet grundigt for at sikre, det ikke sker igen.'

Efter det blev opdaget, at den unge mand slet ikke var i noget uddannelsesforløb på hospitalet - og altså ikke havde noget at gøre der - blev sagen meldt til politiet.

'Vi har ikke yderligere kommentarer, men henviser til politiet,' oplyser HR-chefen.

Til B.T. bekræfter den kommunikationsansvarlige hos Københavns Vestegns Politi, Claus Buhr, at man den 29. september modtog en anmeldelse fra Hvidovre Hospital om sagen.

Politiet ønsker ikke at oplyse, hvor mange vagter den unge mand deltog i på hospitalet, men bekræfter, at der er tale om 'flere'.

'Vi mistænker en 19-årig mand i sagen,' oplyser Claus Buhr i en mail.

Udover at have udgivet sig for at være lægestuderende på Hvidovre Hospital har den unge mand tilsyneladende også taget kontakt til en ambulanceredder på hospitalets ambulanceparkering.

Det fremgår af en mail, der er blevet sendt til samtlige ambulancereddere i Storkøbenhavn. I mailen rådes folk til at være ekstra opmærksomme.