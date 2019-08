To 18-årige er tiltalt for at skubbe, sparke og forsøge at slå partileder Rasmus Paludan fra Stram Kurs.

Da to unge mænd en januar eftermiddag cyklede igennem Amager Fælled, så de en mand, de genkendte fra YouTube.

Manden, partileder Rasmus Paludan fra Stram Kurs, var sammen med en af deres bekendte. Men da de ville hilse på Paludan, blev de mødt af en overraskende besked.

- Du er en samfundstaber, og du er en perker, gengiver den ene af de nu 18-årige mænd tirsdag ved Københavns Byret.

Sammen med sin jævnaldrende ven er han tiltalt for at have skubbet, sparket og forsøgt at slå partilederen den dag i januar.

En tiltale, som de nægter sig skyldige i.

Efter eget udsagn kendte ingen af de tiltalte til Paludans politiske holdninger på daværende tidspunkt. De vidste heller ikke, at han havde et politisk parti.

Stram Kurs blev opstillingsberettiget til folketingsvalget i begyndelsen af maj. Partilederen fik inden da stor medieopmærksomhed i forbindelse med en række demonstrationer.

Den 18-årige, der er dansk statsborger og har dansk baggrund, forklarer i retten, hvordan han lagde sin cykel og stillede sig foran partilederen.

- Jeg lægger min cykel ned, fordi han står og sviner mig til. Jeg bliver sur og puffer til ham, siger han i retten.

Episoden udviklede sig, da Paludan ifølge den 18-årige blev vred og begyndte at gå imod den tiltalte.

- Jeg vælger at parere, og da han kommer, går han ind i min fod, forklarer han.

I retten spørger en af forsvarerne, hvorvidt den unge mand flygtede fra partilederen.

- Ja lidt. Han var meget vred, lyder svaret.

I januar fortalte Rasmus Paludan til Ekstra Bladet, at han var blevet overfaldet under en løbetur.

- Først bliver jeg svinet til, derefter skubber og sparker den ene mig to-tre gange, lød forklaringen dengang.

Rasmus Paludan skulle efter planen selv have afgivet forklaring i retten tirsdag, men det måtte udskydes på grund af tidspres.

Der ventes at falde dom i oktober.

/ritzau/