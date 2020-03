En 20-årig tysk mand er tiltalt for have dræbt 61-årige mand og for at være skyld i, at en 85-årig kvinde døde i en efterfølgende brand.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Hændelsen fandt sted tirsdag den 28. maj 2019 i et hus på Bytoften, Blåvand, hvor en 61-årig mand blev dræbt, og hvor en 85-årig kvinde døde af kulilteforgiftning i forbindelse med en efterfølgende brand på ejendommen.

'Den 20-årige er tiltalt for at have dræbt den 61-årige mand, tiltalt for usømmelig omgang med liget samt tiltalt for kvalificeret brandstiftelse, der førte til, at den 85-årige kvinde afgik ved døden, og at der skete omfattende skader på bygningen,' skriver politiet i en pressemeddelelse.

Ofrene var 61-årige Cai Lennart Henriksen og 85-årige Else Nielsen.

De var i lokalområdet kendt som ejerne af den populære restaurant i Blåvand Restaurant Perlen.

Sagen er berammet ved Retten i Esbjerg som nævningesag fra den 28. april og kommer til at køre over seks retsdage.

Opdateres...