20-årig tysk statsborger kommer for et nævningeting i Esbjerg i slutningen af april.

I en drabssag fra Blåvand er en ung mand blevet tiltalt for først at have dræbt en 61-årig mand og derefter at have anstiftet en brand, som kostede en 85-årig kvinde livet.

Det oplyser anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi tirsdag.

Tiltalen er rejst mod en 20-årig tysk statsborger.

Forbrydelsen skete i slutningen af maj sidste år i et hus på Bytoften i Blåvand. Udover drabet på den 61-årige mand skal den unge efterfølgende have gjort sig skyldig i usømmelig omgang med liget.

Ved branden, der førte til omfattende skader på huset, døde kvinden af kulilteforgiftning.

Den tiltalte nægter sig skyldig. Sagen skal afgøres af et nævningeting ved Retten i Esbjerg. Første retsmøde finder efter planen sted 28. april, oplyser anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

/ritzau/