Hvis brandstifter bliver dømt, vil anklager have ham anbragt på sikret afdeling for psykisk syge kriminelle.

Aarhus. Anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi har rejst tiltale mod en 24-årig mand, som anklages for at have påsat 57 brande i Østjylland.

De fleste blev påsat i Brabrand, men manden har ifølge tiltalen også været på spil i Viby, Åbyhøj og Tilst.

Ingen personer er kommet til skade i de mange brande, men flere steder er der sket skader for flere hundredtusinder kroner.

Det var en brand på Sødalskolen i Brabrand 21. oktober 2017, som endte med at lede politiet på sporet af gerningsmanden, da der blev offentliggjort en overvågningsvideo fra skolen med en hætteklædt person.

Kort tid efter henvendte en borger sig til politiet, som mente at genkende manden på videoen.

Da politiet tog kontakt til den 24-årige, erkendte han straks, at han havde sat ild på skolen. Desuden fortalte han politiet om en række andre brande, han har stået bag i området.

Blandt andet indrømmede han at have sat ild til en spejderhytte i Brabrand, en lagerhal i Tilst, en institution i Brabrand samt en række andre mindre og større brande.

I otte af de 57 sager tiltales manden kun for forsøg på brandstiftelse, da ilden ikke nåede at tage fat. Den tiltalte har siden anholdelsen siddet varetægtsfængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling.

Forud for tiltalen er der gået et omfattende arbejde for både politi og anklagemyndighed, da omfanget af brandstiftelserne har været stort.

- Den 24-årige har selv været med til at udpege alle de mange steder, han har sat ild til. Hans forklaringer er meget troværdige og passer sammen med de efterforskningsresultater, politiet er nået frem til. Så vi er ikke i tvivl om, at vi har fat i den rigtige, siger anklager Jhin Lee.

Sagen med de mange påsatte brande indledes onsdag ved Retten i Aarhus.

Anklagemyndigheden vil påstå anbringelse på en sikret afdeling, såfremt den 24-årige bliver dømt.

/ritzau/