En ung mand er blevet stukket ned i Viby J uden for Aarhus.

Det oplyser Østjyllands Politi til B.T.

Knivstikkeriet er sket i Rosenhøj, hvor politi og teknikere lige nu er til stede. Her leder man efter spor og prøver derudfra at strikke et hændelsesforløb sammen, siger vagtchef Per Benneskov.

Den forurettede, en 23-årig mand, er uden for livsfare.

Politiet har lige nu ingen anholdte i sagen.

»Derfor vil vi meget gerne høre fra vidner, der måtte have set noget. De kan kontakte os på 114,« siger Per Benneskov.

Hændelsen er sket nær Mathildelundsvej, og politiet modtog en anmeldelse om sagen klokken 17.29.

B.T. følger sagen.