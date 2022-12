Lyt til artiklen

Midt- og Vestsjællands Politi er torsdag aften rykket ud til et knivstikkeri i Roskilde.

Her er en ung mand på 18-19 år blevet stukket flere gange og er i kritisk tilstand.

Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi, Asger Bækstrøm, til B.T.

»Vi arbejder ud fra flere teser. Vi kan hverken be- eller afkræfte noget endeligt endnu,« fortæller han.

På Twitter skriver politikredsen lidt mere om sagen.

»Vi er massivt til stede i Roskilde ved Vindingevej, hvor vi efterforsker et alvorligt knivstikkeri. Der er et stort område afspærret, som vi beder folk respektere. Vi forventer at arbejde på stedet nogle timer endnu. Vi beklager evt. gener det afstedkommer,« lyder det.

B.T. følger sagen