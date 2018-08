Østjyllands Politi efterlyser den 23-årige Rasmus Sloth Wittenhoff Jensen, der torsdag stak af fra Retten i Randers.

Den unge mand var netop blevet idømt en dom på tre års fængsel for flere indbrud og besiddelse af skydevåben, da han tog flugten.

Politiet skriver i en pressemeddelelse, at flugtfangen ikke vurderes som farlig. Alligevel er det ikke en god idé, at du selv kontakter ham, hvis du ser ham, lyder det.

Rasmus Sloth Wittenhoff Jensen havde - som alle har ret til - et møde i enerum med sin forsvarsadvokat efter dommen, og det var i den forbindelse, han forsvandt. Han hoppede ud af vinduet, fem meter ned, og stak af.

Foto: Østjyllands Politi

Østjyllands Politi gør opmærksom på, at det er strafbart at skjule personer, der er efterlyst af politiet. Hvis du bliver afsløret i det og dømt, risikerer du op til to års fængsel for at medvirke til flugten.

Den 23-årige beskrives som cirka 185 centimeter høj. Spinkel af bygning. Lys i huden og kort, lyst hår. Han var ved flugten iført sort jakke, grå trøje og sorte bukser.

Selv om han ikke er farlig, skal du altså ikke selv kontakte ham.

Politiet opfordrer alle, der har oplysninger i sagen, om at henvende sig. Ser du ham, eller ved du, hvor han er, kan du kontakte politiet på 114.