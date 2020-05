19-årige Lukas Richmann Truesen fra Hellebæk fik et snitsår over sit ene øje, da han under en løbetur i skoven, blev ramt af et barberblad.

Den skarpe genstand hang ned fra et af de træer, som den unge mand netop var løbet under. Bundet med snor fra en gren - og ved et nærmere kig, fandt Lukas Richmann Truesen flere barberblade hængende blanke og skarpe ned fra træerene.

»Uanset formål eller hensigter hos dem, der har gjort det, må man bare forholde sig til, at der en ung mand, der har fået snit i ansigtet af det. Det er uacceptabelt, og vi ser meget alvorligt på sagen,« lyder det fra Jakob Tofte, der er vagtchef hos Nordsjællands Politi.

Lukas Richmann Truesen slap heldigt med et snit over det ene øje.

Hændelsen skete lørdag, og Nordsjællands Politi oplyser, at familien til Lukas Richmann Truesen anmeldte sagen samme dag, hvorefter den 19-årige blev afhørt.

Politiet tog derefter med Lukas Richmann Truesen ud til skovområdet ved Kobberdammen - som er meget velbesøgt - og undersøgte området.

Der var dog ikke mere at se, og politiet måtte gå tomhændede fra området.

»Vi ved ikke noget på nuværende tidspunkt, men vi gør, hvad vi kan. Man kan ikke, når man gør sådan noget her, styre, om folk kommer meget eller lidt til skade. Det ser ud til, at den unge mand er sluppet relativt heldigt fra det,« siger vagtchef Jakob Tofte.

B.T. har været i kontakt med Lukas Richmann Truesen, som bekræfter hændelsen og har givet tilladelse til, at vi bruger billedet af ham, som han selv har taget efter hændelsen.

Umiddelbart efter hændelsen strøg Lukas Richmann Truesens mor til tasterne. På Facebook skrev hun en advarsel, der lige nu florerer i en række Facebookgrupper med tilknytning til Helsingør-området.

Opslaget er i skrivende stund blevet delt 2.100 gange og vækker stor forargelse blandt borgere i Helsingør og Hellebæk-området.

Nordsjællands Politi oplyser, at de ikke har modtaget andre anmeldelser om barberblade i området end denne, og man vurderer derfor, at der formentlig er tale om et enkeltstående tilfælde.