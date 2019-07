En ung mand er blevet sigtet for overtrædelse af færdselsloven for at have skåret taget af sin bil.

En patrulje hos Nordjyllands Politi spærrede torsdag øjnene op, da de kom kørende i det sydøstlige Aalborg.

En rød personbil, en Suzuki Baleno, holdt parkeret. Det er der i og for sig ikke noget odiøst i.

Men bilen manglede en ret vigtig del, nemlig taget.

Politiet oplyser på sin Facebook-side, at ejeren sammen med en kammerat selv havde fjernet taget med en vinkelsliber som en nem løsning til at få sin egen cabriolet.

Men det må man ikke, understreger politiet.

- Nok er der særdeles varmt i disse dage, men bilens konstruktion og stabilitet er jo helt og aldeles ødelagt ved sådan en manøvre, så lad os slå fast, at det altså både er ulovligt og farligt, lyder det i Facebook-opslaget fra politiet.

Patruljen klippede herefter nummerpladerne, mens ejeren blev sigtet for overtrædelse af færdselsloven med en tilhørende bøde.

Den hjemmelavede cabriolet kommer til at ende sine dage på skrotpladsen, oplyser politiet.

/ritzau/