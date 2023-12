En ung mand tager tirsdag ved middagstid plads i retten, når han bliver fremstillet i grundlovsforhør i en sag om fyrværkeri.

Han er mistænkt for at have fyret krudt af med store skader til følge.

På X oplyser Fyns Politi således, at den 24-årige er sigtet for hærværk samt for overtrædelse af fyrværkeri- og lægemiddelloven.

Ifølge politiet var den unge mand skyld i, at der klokken 3.43 natten til tirsdag med fyrværkeri blev smadret flere ruder i et hus på Adelgade i Bogense.

Knap en halv time senere – klokken 4.12 – blev han anholdt.

Her fandt politiet, at han var i besiddelse af både ulovligt fyrværkeri og lægemidler.

Det er uvist, hvordan han stiller sig til sigtelsen.

