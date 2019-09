En ung mand er sigtet for drabsforsøg på en teenager i forbindelse med et skyderi i København torsdag aften

Det er netop kommet frem ved et grundlovsforhør i Københavns Byret.

Den 17-årige mand, der var iklædt mørkeblå joggingbukser, en mørkeblå t-shirt og sorte sneaks, nægter sig skyldig.

Grundlovsforhøret bliver afholdt for lukkede døre af hensyn til efterforskningen trods protester fra pressen, så offentligheden får ikke mulighed for at få et indblik i sagens detaljer.

Til stede ved retsmødet var en repræsentant fra de sociale myndigheder, fordi den sigtede er mindreårig.

Inden dommeren valgte at lukke dørene kom det dog frem, at skyderiet fandt sted 18.15 torsdag aften, og at den sigtede, der er af anden etnisk herkomst, skulle have skudt teenageren i brystet. Mandens forsvarer, Henrik Stagetorn, kunne desuden oplyse, at manden ville vedstå sin forklaring til politiet torsdag aften, men han ønskede ikke at afgive forklaring i retten i dag.

Da den 17-årige blev anholdt torsdag aften var han desuden i besiddelse af en skarpladt pistol.

Det vides ikke, hvad motivet for skyderiet har været.

Både offeret og den sigtede er beskyttet af navneforbud.

To skyderier

Det var torsdag aften, at der med kort tids mellemrum var to skyderier i København. Ved det ene blev en teenager ramt af skud i Fensmarksgade på Nørrebro, mens der ikke var nogen tilskadekomne i forbindelse med det andet skyderi.

Episoden i Fensmarksgade blev politiet først opmærksom på, da man fik at vide, at en dreng var blevet ramt af et skud. Der var ingen, som anmeldte selve skyderiet.

Drengen blev umiddelbart efter meldt uden for livsfare.

Kort tid efter oplyste Københavns Politi, at 'hændelsen skyldes form. et opgør mellem to unge mennesker som kender hinanden. Ingen mistanke om bandekriminalitet.'

De tilføjede senere, at man havde anholdt en mand, som man mistænkte havde forbindelse til skyderiet på Fensmarksgade, hvor drengen blev ramt af skud.

