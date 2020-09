En ung kvinde blev ifølge en sigtelse voldtaget natten til lørdag på Frederiksberg. En mistænkt er fængslet.

En ung mand er blevet sigtet for at have voldtaget en ung kvinde i København natten til lørdag.

Søndag har en dommer i Københavns Byret fundet, at der er grundlag for at varetægtsfængsle manden i fire uger.

Det oplyser den centrale efterforskningsleder ved Københavns Politi.

Varetægtsfængslingen er sket på baggrund af en begrundet mistanke mod manden. Desuden er der bestemte grunde til at antage, at han vil vanskeliggøre efterforskningen i sagen.

Ifølge Ekstra Bladet skal voldtægten være sket natten til lørdag på et kollegieværelse på Frederiksberg.

Den sigtede mand er ifølge avisen 19 år, mens offeret er en kvinde, som er yngre.

Ifølge sigtelsen skal manden have trukket kvinden hen til en seng og med vold eller trusler om vold have tvunget hende til at gennemføre et samleje. Det skal være sket, selv om kvinden ifølge sigtelsen råbte "nej" og "stop" adskillige gange.

/ritzau/