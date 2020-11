En dommer i København skal lørdag vurdere, om en 20-årig mand skal fængsles for trusler om terrorangreb.

En 20-årig mand sigtes for at have planlagt et terrorangreb mod et ukendt mål i Danmark. Han fremstilles lørdag i grundlovsforhør in absentia - uden selv at være til stede - i Dommervagten i København.

Det skriver Ekstra Bladet.

Han sigtes desuden for dødstrusler.

Angiveligt har manden i den forgange uge fremsat trusler mod ukendte personer på butikskæden 7-Elevens kundeportal på internettet.

- Jeg overvejer at dræbe jer - siger ikke hvornår. I fortryder alt, hvad I har gjort imod mig. I skal dø, når det er tid, skrev han ifølge sigtelsen.

I den forbindelse forklarede han ifølge Ekstra Bladets oplysninger, at han var i besiddelse af en pistol, et AK47-gevær og en shotgun.

Den 20-årige mand er sigtet efter straffelovens paragraf 114 stk. 3, skriver mediet. Paragraffen omhandler trusler om terrorhandlinger.

Politiinspektør i Københavns Politi Dannie Rise fortæller til Ritzau, at den sigtede blev anholdt fredag.

Han ønsker ikke at udtale sig om selve sagen.

- Af hensyn til efterforskningen vil jeg ikke kommentere yderligere, siger Dannie Rise.

Grundlovsforhøret foregår bag lukkede døre lørdag eftermiddag.

Årsagen til, at den 20-årige ikke er til stede i Dommervagten, er ifølge Ekstra Bladet, at han frygtes at være smittet med coronavirus.

/ritzau/