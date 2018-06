Lørdag nat blev en 19-årig mand røvet på åben gade i Næstved.

Det skriver TV Øst.

Manden blev angiveligt truet med en pistol og tvunget til at udlevere mobiltelefon og andre værdier, da røveriet fandt sted på Hvedevænget i Næstved klokken 01.55.

Det lykkedes dog hurtigt politiet at fange og anholde de to formodede gerningsmænd, som viste sig at være henholdvis 19 og 17 år gamle. Ingen af dem kendte angiveligt det 19-årige offer.

»Vi havde et godt signalement og friske spor, så vi kunne anholde dem kort efter,« siger vagtchef ved Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi, Bo Geo Petersen, til TV Øst.

Søndag vil der blive taget stilling til, hvorvidt de to anholdte skal fremstilles i grundlovsforhør. Pistolen, der angiveligt blev brugt under røveriet, er dog fortsat ikke fundet, og politiet leder fortsat efter den.

Du kan se, hvor røveriet fandt sted, på kortet herunder.