Natten til lørdag omkring kl. 3.30 blev en 28-årig mand ramt af en taxi, da han ville forcere Randersvej i det nordlige Aarhus. Den unge mand er nu afgået ved døden.

Det oplyser Østjyllands Politi til TV2 Østjylland.

»Jeg kan bekræfte, at han er død som følge af sine kvæstelser. De pårørende er underrettet,« siger vagtchef hos politiet Peter Hallstrøm til TV2 Østjylland.

Manden forsøgte at krydse Randersvej, da han blev ramt af taxien.

»Fodgængeren kom gående fra letbanearealet og trådte ud på vejbanen, hvor taxien kørte i den vognbane, der er tættest på letbanearealet i nordlig retning,« fortalte vagtchefen ved politiet lørdag.

Den 35-årige taxichauffør nåede ikke at undvige.

Østjyllands Politi modtog anmeldelsen klokken 3.35. En patrulje blev herefter sendt til stedet og ankom før ambulancen, og derfor startede betjentene hjerte-lunge-redning på den unge fodgænger.

Den 28-årige blev bragt til Aarhus Universitetshospital i Skejby i kritisk tilstand, men hans liv stod ikke til at redde.

Taxichaufføren kom ifølge politiet ikke til skade.

Endnu er det for tidligt at sige noget om skylden for ulykken.

»Nu skal sagen først belyses af vores sagsbehandlere, der kigger nærmere på udtalelser fra en bilinspektør og forklaringer fra vidner,« siger Peter Hallstrøm fra Østjyllands Politi.

»Men det er ikke sådan, at nogen er sigtet i sagen,« fortsætter han.