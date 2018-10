En 19-årig mand er tirsdag aften blevet ramt af skud ved Ladegårdsparken i Holbæk.

I en pressemeddelelse oplyser Midt- og Vestsjællands Politi, at skyderiet fandt sted ud for Ladegårdsparken Vest 103.

Anmeldelsen kom klokken 21.01.

'Politiet kunne kort efter konstatere, at en 19-årig mand fra Holbæk var blevet ramt i kroppen af et skud. Offeret er blevet bragt til skadestuen til fornøden behandling og vurderes umiddelbart til at være uden for livsfare,' skriver Midt- og Vestsjællands Politi i pressemeddelelsen.

Politiet er massivt til stede i området.

Ladegårdsparken er netop nu afspærret på grund af politiets arbejde på stedet, herunder de tekniske undersøgelser.

Midt- og Vestsjællands Politi er også massivt til stede i resten af Holbæk by med henblik på eftersøgning af den eller de personer, der måtte stå bag skyderiet.

Politiet kan i øjeblikket ikke oplyse yderligere om sagen..