En 19-årig mand er tirsdag aften blevet ramt af skud ved Ladegårdsparken i Holbæk. Gerningsmanden eller gerningsmændene er på fri fod.

»At dømme ud fra de foreløbige vidneudsagn tyder det på, at der blev gået målrettet efter den 19-årige mand,« siger kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi, Martin Bjerregaard, til B.T.

»Vi ved endnu ikke, om det er banderelateret,« tilføjer han.

Skyderiet fandt sted på åben gade i boligområdet Ladegårdsparken Vest ud for nummer 103.

Politiet fik anmeldelsen af skyderiet klokken 21.01 og har været massivt til stede i området lige siden.

'Politiet kunne kort efter konstatere, at en 19-årig mand fra Holbæk var blevet ramt i kroppen af et skud. Offeret er blevet bragt til skadestuen til fornøden behandling og vurderes umiddelbart til at være uden for livsfare,' skriver Midt- og Vestsjællands Politi i pressemeddelelsen.

Ifølge Martin Bjerregaard ved politiet endnu ikke, om offeret blev ramt af et eller flere skud.

Hvilket våben der blev benyttet har politiet heller ikke vished om.

Ladegårdsparken er sent tirsdag aften afspærret på grund af politiets arbejde på stedet, herunder de tekniske undersøgelser.

»Der vil være afspærret nogle timer endnu. Eftersom der er tale om et boligområde er det vigtigt, at vi sikrer os alle de tekniske spor nu. I morgen kan de være væk,« fortæller Martin Bjerregaard kort efter klokken 23 tirsdag aften og tilføjer, at boligområdet, hvor skyderiet fandt sted, ligger udenfor den visitationszone, som politiet har oprettet omkring en Bandidos-borg i Holbæk..

Midt- og Vestsjællands Politi er også massivt til stede i resten af Holbæk by med henblik på eftersøgning af den eller de personer, der måtte stå bag skyderiet.

»Vi vil gerne tale med vidner, som kan hjælpe os med at få fastlagt, om der var en eller flere gerningsmænd. Vi ved heller ikke, hvilken flugtvej der blev benyttet efter skyderiet. Gerningsmændene er stadig på fri fod,« siger Martin Bjerregaard.

Politiet har heller ikke overblik over, om der kun blev skudt mod den 19-årige, eller om der var tale om et decideret skudopgør.

»Vi er stadig på et tidligt stadie af efterforskningen,« siger Martin Bjerregaard.

Har du oplysninger i sagen skal du kontakte politiet på telefon 114.