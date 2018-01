Mandag blev en 21-årig mand anholdt for et røveri mod en Netto-butik i Svogerslev ved Roskilde.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

Klokken 22 anmeldte Netto-butikken, at der havde foregået et røveri, hvor en gerningsmand havde truet med en kniv og fik udleveret 'et mindre kontantbeløb'.

Han stak efterfølgende af via Svogerslev Hovedgade med udbyttet, men nåede ikke at være på fri fod med sin pengegevinst meget længe.

Allerede klokken 22.25 meddelte en patrulje nemlig, at man havde anholdt gerningsmanden. Han blev fundet i en have, hvor han forsøgte at gemme sig - stadig med både kniv og penge.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser til BT, at den 21-årige mand tirsdag blev fremstillet i grundlovsforhør, hvor han blev varetægtsfængslet frem til den 8. februar.