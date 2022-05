Lyt til artiklen

Det kunne være gået helt galt for den nybagt mor, Louise Lehmann Nielsen, og hendes dengang fem uger gamle baby, da de gik tur i Skalborg lige syd for Aalborg.

For da mor og søn nåede til krydset ved Nibevej og Letvadvej 2. marts 2021, blev hendes barnevogn nemlig påkørt af en stationcar, der på trods af sammenstødet fortsatte væk fra stedet.

Det fik politiet til at opfordre føreren af bilen til at melde sig selv, hvilket han gjorde dagen efter.

Føreren var en 20-årig mand. Og her godt og vel et år senere har den nu 22-årige mand så fået en dom for påkørslen af barnevognen.

10 dages betinget fængsel, en bøde og frakendelse af førerretten i seks måneder blev påkørslen takseret til af dommeren ved Retten i Aalborg.

»Jeg er godt tilfreds med dommen. Retten lægger vægt på alvorligheden i at påkøre en barnevogn og så stikke af derfra,« siger anklager ved Nordjyllands Politi Majbrit Bak til B.T.

Den 22-årige mand forklarede i retten, at han blev blændet af solen, og at han i øvrigt ikke bemærkede at have kørt ind i nogen, fortæller anklageren. Det var til trods for, at den 22-åriges kammerat, som var med i bilen, sagde, at han var kørt ind i noget.

»Jeg spurgte ham i retten, hvorfor han ikke stoppede, når vennen sagde noget. Til det svarede han, at han var meget fokuseret på at komme på arbejde,« fortæller anklageren.

Efter sammenstødet var mor og søn indlagt til observation på hospitalet, men de kom ikke alvorligt til skade.

Louise Lehmann Nielsen. Foto: Privatfoto Vis mere Louise Lehmann Nielsen. Foto: Privatfoto

Alligevel var moren rystet over hændelsen, da B.T. talte med hende dagen efter påkørslen.

»Jeg har ikke lukket et øje i nat. For så kom tankerne jo til mig. Hvad kunne der ikke være sket? Jeg ved godt, at jeg skal prise mig lykkelig over, at der ikke skete noget, men det var virkelig væmmeligt,« sagde Louise Lehmann Nielsen den gang.

Efter dommen har hun ikke særligt mange kommentarer.

»Jeg er bare glad for, at sagen er overstået,« siger hun.

Den 22-årige mand modtog dommen.