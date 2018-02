En ung mand er særdeles ilde tilredt, efter at han i morges var ude for en alvorlig ulykke.

Det oplyser Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi til BT.

»Hans tilstand er alvorlig. Han skal opereres for organskader,« siger vagtchef Ehm Christensen.

Ulykken skete i forbindelse med, at den 22-årige havde drukket alkohol i en lejlighed på tredje sal i Slagelse.

»Da han skulle ud at ryge, kravlede han ud gennem et kvistvindue og i forbindelse med, at han gør det, er det glat, og det går galt,« siger vagtchefen.

Den unge mand landede på et græsareal nedenfor.

Straks derefter, klokken 06.29, ringede mandens venner til politiet. En lægehelikopter blev rekvireret for at fragte den unge mand til Rigshospitalet. Men på grund af dårlige vejrforhold måtte helikopteren desværre vende om. I stedet blev han kørt med ambulance til Riget.

De pårørende til manden er blevet underrettet.