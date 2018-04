Under en samtale med sin forsvarer forsøgte en ung mand, der er sigtet for trusler, at undslippe fra retten.

København. En ung mand, der er sigtet for trusler, og som søndag fremstilles i grundlovsforhør i Retten i Glostrup, så søndag eftermiddag sit snit til at springe ud ad et vindue og løbe væk fra retten.

Han blev imidlertid indhentet af betjente efter få hundrede meter, oplyser Københavns Vestegns Politi.

Resultatet af grundlovsforhøret med ham og tre andre kendes endnu ikke.

Den unge mand sprang midt under en samtale med sin forsvarer ud ad et vindue i retsbygningen og løb væk fra stedet i fulde firspring.

Vinduet skulle normalt være låst, men var det ikke ved denne lejlighed, da mødet mellem forsvareren og hans klient skete et andet sted end normalt, oplyser politiet.

Den unge mand nåede ikke langt. Han blev løbet op af betjente og bragt tilbage til retten, hvor han søndag eftermiddag stilles for en dommer.

Han blev sammen med tre andre anholdt natten til søndag, da de udviste truende adfærd over for betjente i en civil politibil.

Ifølge politiet agerede de fire mænd vagtværn og slyngede trusler ud mod bilen, fordi de antog den for at tilhøre en rivaliserende gruppe kriminelle.

Der har i løbet af en uge været seks skudepisoder i Albertslund, som politiet kæder sammen med en strid mellem kriminelle om hashmarkedet.

En 19-årig mand blev søndag varetægtsfængslet for medvirken til drabsforsøg i forbindelse med en af episoderne, der fandt sted tirsdag.

En anden ung blev torsdag fængslet for trusler.

