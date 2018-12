En person er anholdt, efter at en ung mand fredag aften er blevet stukket ned i Brøndby.

En ung mand er fredag eftermiddag blevet stukket med en kniv i låret i Ulsøparken i Brøndby. Personen blev alvorligt såret og er bragt til Rigshospitalet, hvor han ikke er i livsfare.

Politiet har anholdt en person med relation til knivstikkeriet. Det er stadig uklart præcist, hvilke rolle vedkommende har spillet.

Det beretter vagtchef ved Københavns Vestegns Politi, Lars Jørgensen.

- 16.24 får vi en anmeldelse om et knivstikkeri i Ulsøparken. Personen er stukket i det ene lår, fortæller han.

Da politiet kommer frem, er den unge mand, der er blevet stukket, i en alvorlig tilstand. Ofret vurderes på det tidspunkt at være i livsfare. Det er siden lykkes redningsfolk at få stabiliseret vedkommendes tilstand.

Han er blevet bragt ind på Rigshospitalets traumecenter i København. Her er han blevet opereret. Hans tilstand beskrives klokken 21 som værende stabil og ude for livsfare.

Politiet ønsker ikke at oplyse mandens alder.

Mens den unge mands liv blev reddet, har politiet jagtet og anholdt en person i området ved Ulsøparken.

Politiet har stadig ikke klarlagt præcis, hvilke rolle den anholdte har spillet i knivstikkeriet. Manden er "ikke meddelsom" ifølge Lars Jørgensen.

Tidligere har politiet afspærret et område i Ulsøparken, men det er efter anholdelsen blevet ophævet.

Ud over den anholdtes rolle er der flere andre aspekter, som politiet stadig arbejder på at opklare. På grund af sine skader har den unge mand, der blev stukket, ikke haft mulighed for at tale med politiet endnu.

Blandt andet derfor er politiet stadig usikker på, hvad motivet bag knivstikkeriet er.

Derfor arbejder betjente stadig fredag nat med at finde ud af, hvad der er gået forud for de alvorlige skader, som den unge mand er blevet påført.

/ritzau/