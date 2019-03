En 19-årig mand er lørdag middag blevet overfaldet i et butikscenter i Østjylland.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter:

'Østjyllands Politi har i dag kl. 1350 været til stede ved Skejbycenteret, hvor en 19-årig mand var blevet overfaldet af en ukendt gerningsmand - vi efterforsker sagen og har pt. ingen kommentarer.'

Vagthavende ved Østjyllands Politi uddyber over for B.T.:

»Der er tale om overfladisk tilskadekomst, så den 19-årige har været et smut på skadestuen. Men vi har været massivt til stede derude, så det er årsagen til, at melder det ud på Twitter. Vi vil gerne bekræfte, at vi har været der.«

Var overfaldet umotiveret?

»Det ved vi ikke noget om endnu, så vi forsøger at danne os et billede.«

Kan det være banderelateret?

»Det kan jeg hverken be- eller afkræfte, det er vi ved at finde ud af.«

