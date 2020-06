Et banalt skænderi mellem to passagerer udviklede sig til et overfald med både en kniv og en nødhammer.

En mand i 40'erne bliver behandlet på Hvidovre Hospital for overfladiske skader, efter at han sent mandag aften blev overfaldet i en bus i Valby.

Det fortæller den centrale efterforskningsleder ved Københavns Politi, Søren Lauridsen.

Politiet har anholdt en mand på omkring 18 år i forbindelse med overfaldet, der skete i en bus ved Sjælør Boulevard og Vigerslev Allé ved hjørnet af Vestre Kirkegård omkring midnat.

- Der er tale om et banalt skænderi mellem to parter, som ikke kender hinanden. Det udvikler sig til, at en gerningsmand trækker en kniv, som han står og svinger foran forurettede, siger Søren Lauridsen.

- Der er så nogle modige vidner i bussen, som overmander gerningsmanden og fratager ham kniven. Men så lykkes det ham at tage en bushammer, som han slår forurettede i hovedet med.

Den forurettede, en mand i 40'erne, kommer ikke alvorligt til skade, men bliver bragt til Hvidovre Hospital til behandling.

- Han bliver udskrevet snart. Der er tale om overfladiske skader, siger efterforskningslederen kort efter klokken et natten til tirsdag.

Efter overfaldet flygter gerningsmanden ud af bussen.

Den formodede gerningsmand bliver anholdt på Hvidovre Hospital kort tid efter.

- Vi mistænker den anholdte for at være gerningsmanden. Han havde selv søgt ud på Hvidovre Hospital, fordi han havde en skade, som han formentlig har pådraget sig under overfaldet, siger Søren Lauridsen.

Efterforskningslederen vil ikke nærmere ind på, hvilken skade der er tale om.

Den anholdte beskrives som en mand på omkring 18 år, som er kendt af politiet i forvejen.

- Vi går ud fra, at forurettede og gerningsmanden ikke kender hinanden i forvejen, og at der er tale om et banalt skænderi, som udvikler sig, siger Søren Lauridsen, som ikke ønsker at uddybe, hvad skænderiet drejede sig om.

Ifølge politiet var der mellem otte og ti personer til stede i bussen under overfaldet.

/ritzau/