En 25-årig mand er anholdt for at stikke en anden mand og en hund ned. Politiet skød efterfølgende hunden.

En 18-årig mand er onsdag eftermiddag blevet såret af knivstik i forbindelse med et slagsmål på Bispehavevej i Aarhus Vest.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet fik klokken 17.07 en anmeldelse om, at en gruppe havde været i slagsmål ved Bispehavevej 47.

De foreløbige undersøgelser tyder onsdag aften på, at en gruppe mænd havde været oppe at slås. Undervejs i slagsmålet blev en hund tilsyneladende sluppet løs.

Kort efter kom en mand til stede. Han trak en kniv og stak hunden med den. I samme forbindelse blev en 18-årig mand såret af knivstik i skulder og lår.

Den sårede mand flygtede sammen med fire andre i en bil fra stedet. En af politiets hundepatruljer kørte efter bilen, som havde kurs mod skadestuen. De fire andre i bilen blev anholdt og kørt til Politigården i Aarhus.

Da politiet kom frem, blev en 25-årig mand, der mistænkes for at have ført kniven, anholdt.

Hunden, der var blevet stukket, var ifølge politiet så ilde tilredt, at betjentene så sig nødsaget til at skyde den. Den er blevet kørt væk fra stedet, skriver politiet i pressemeddelelsen.

Først på aftenen kan politiet ikke fortælle mere om, hvad der er sket, eller hvorfor gruppen kom op at slås.

/ritzau/