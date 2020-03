»Med mine 110 kilo slipper sådan en svindlerkarl ingen steder.«

Sådan siger kioskejer Lars Erik Johansen i Esbjerg til jv.dk efter, at han søndag satte sig ovenpå en ung svindler og foretog en civil anholdelse af ham.

Forud for det dramatiske optrin havde en 25-årig mand været rundt i tre kiosker i byen og spille for 10.000, 13.000 og 7.000 kroner.

Han gik ind i henholdsvis 7-Eleven i Stormgade, Spar ved Søstjernen og Oil-tanken ved Sædding Ringvej og Tarphagevej og live-oddsede.

Men i stedet for at betale bedyrede den unge mand, at han ville komme tilbage med pengene senere.

Danske Spil opfordrer altid forhandlere til ikke at printe odds-kuponer, før kunden har betalt for dem, men den 25-årige var særdeles truende over for det unge personale.

Derfor kunne den 25-årige forsvinde ud af butikkerne med kuponerne. Og han kom ikke tilbage.

Bortset fra på Oil-tanken, hvor han igen dukkede op for at forsøge at spille for et endnu større beløb.

Her stødte han dog også ind i ejeren Lars Erik Johansen, som i mellemtiden var blevet sat ind i situationen af sit personale.

Tankstationens ejer blev pænt gal i skralden, da han oplevede, at den 25-årige endnu engang forsøgte at svindle sig til at oddse.

Han konfronterede gerningsmanden med bedrageriet, og da han ikke kunne betale, foretog han en civil anholdelse af ham.

Det udviklede sig dog lidt tumultarisk, så til sidst satte Lars Erik Johansen sig oven på gerningsmanden og blev siddende, til politiet dukkede op.

»Man kan jo godt undre sig over, at han er modig nok til at vende tilbage, men han må jo have været desperat. Han har spillet på vores risiko, og det skulle han ikke slippe godt fra,« siger Lars Erik Johansen til JydskeVestkysten.