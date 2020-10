En overskridelse på hele 83 kilometer i timen.

Så meget for stærkt kørte en ung mand, da han mandag blev taget af en af politiets fartkontroller i Aarhus.

Det skriver Østjyllands Politi på Twitter.

Den unge mand kom kørende ad Søren Frichs Vej i Aarhus omkring klokken kvart i ni mandag aften med høj fart.

Og det var 133 km/t på Søren Frichs Vej i Aarhus - her må man ellers kun køre 50 km/t! Det betyder et farvel til kørekortet for den unge mand, der sad bag rattet #politidk #atk pic.twitter.com/F9iOSluQrs — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) October 20, 2020

Meget høj fart.

Søren Frichs Vej ligger nemlig i en byzone og har derfor en hastighedsbegrænsning på 50 km/t.

Den unge bilist blev dog målt til hele 133 km/t, og det giver ikke bare en pæn bøde.

Det betyder også et farvel til kørekortet.

Straffen for at køre for stærkt Kører over 30 % hurtigere end tilladt, får du et klip i kortet. Bødens størrelse afhænger af hastigheden.

Kører du mere end 30 % for stærkt på en motorvej, hvor du må køre 130 km/t., får du kørekortet frakendt betinget.

Kører du mere end 60 % for stærkt, eller 160 km/t. eller derover i personbil, varebil eller på motorcykel, får du frakendt kørekortet betinget.

Kører du mere end 40 % for stærkt med anhænger eller i et større køretøj som fx en lastbil, får du frakendt kørekortet betinget.

For alle køretøjer gælder det, at hvis man overskrider fartgrænsen med mere end 100 % (dog min. 100 km/t.), får man frakendt kørekortet ubetinget i en periode. Kilde: Rådet for Sikker Trafik

Regeringen præsenterede for godt et halvt år siden en øget indsats mod vanvidskørsel.

Her ønsker politikerne blandt andet at sætte hurtigere ind overfor bilister, der kører hensynsløst og livsfarligt på vejene.

Et af midlerne er muligheden for at konfiskere den pågældende bilists køretøj.

Vanvidsbilisme defineres som kørsel, der er over 100 procent hurtigere end det tilladte. I mandagens tilfælde fra Aarhus ville det svare til 100 km/t, og bilisten kørte altså 133 km/t.