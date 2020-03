En 23-årig mand med relationer til bandemiljøet er anholdt og sigtet for drabet på den unge mand, der natten til lørdag blev fundet død i Søborg under mystiske omstændigheder.

Efter en hektisk weekend i den københavnske bydel Husum har politiet tilsyneladende et gennembrud i en mystisk drabssag.

Lørdag døde en 24-årig mand i en lejlighed efter at være blevet kørt ned på et stisystem på Vestvolden i udkanten af København.

Manden blev kort efter fundet livløs i en lejlighed på Tinghøjvej i forstaden Søborg, og politiet arbejdede derefter ud fra en teori om, at han var blevet kørt ved med vilje.

Et massivt opbud af politi og hundepatruljer arbejdede intenst på det formodede gerningssted resten af weekenden.

Mandag eftermiddag kunne Københavns Politi så anholde en 23-årig mand i sagen. Han har relationer til bandemiljøet, skriver politet i en presemeddelelse.

Da han var blevet kørt ned, lykkedes det den hårdt sårede mand at komme ind i lejligheden i Søborg, hvor han senere døde af sine kvæstelser.

Fredag aften blev en 22-årig ramt at skud på Gadelandet i Husum - ikke langt fra det sted, hvor den 23-årige dagen efter blev kørt ned.



Københavns Politi mener, at der er en forbindelse mellem de to episoder.



Den 23-årige anholdte bliver tirsdag middag fremstillet i grundlovsforhør med begæring om lukkede døre og varetægtsfængsling.



Politiet har ikke yderlige oplysninger på nuværende tidspunkt.