Klokken 17.16 onsdag ringer telefonen hos Nordsjællands Politi.

En 25-årig mand er kørt galt på Caroline Amalie Vej i Lyngby, og han har akut brug for hjælp.

»Han ringer selv til alarmcentralen og oplyser, at han i et solouheld er kørt ud over en skrænt. Han fortæller også, at han stadig sidder i bilen, og hvis han slipper bremsen, kører han ud på togskinnerne,« forklarer vagtchef ved politikredsen Jakob Tofte.

Da politiet ankommer til stedet, konstaterer man, at den unge mand har ret.

En ung mand kørte onsdag eftermiddag ved et uheld ud over en skrænt. Billede: Bjørn Nielsen/Byrd Vis mere En ung mand kørte onsdag eftermiddag ved et uheld ud over en skrænt. Billede: Bjørn Nielsen/Byrd

Derfor sørger man straks for at få indstillet togdriften, og redningsarbejdet, som du kan se i videoen ovenfor, går herefter i gang.

»Undervejs i forløbet fornemmer både redningsmandskab og patrulje, at der er noget lidt underligt ved manden,« fortæller vagtchefen og fortsætter:

»Det viser sig så, at han er påvirket af euforiserende stoffer.«

Som protokollen foreskriver, bliver der taget en blodprøve på den 26-årige fra Hillerød, som nu er sigtet for at have kørt under påvirkning af stoffer.

Hvad angår togdriften på strækningen, er den for længst genoptaget.