Natten til fredag er en 31-årig mand blevet stukket flere gange med en kniv på Istedgade i det centrale København.

Han er blevet kørt på Rigshospitalet.

»Han har pådraget sig knivlæsioner efter to knivstik,« siger vagtchef ved Københavns Politi,, Henrik Stormer.

»Umiddelbart er han ikke i kritisk tilstand,« fortsætter han.

Knivstikkeriet blev anmeldt klokken 04.53.

Politiet mangler stadig flere centrale oplysninger i sagen.

»Vi har ingen gerningsmand, og forurettede er ikke meddelsom,« lyder det fra vagtchefen.

Motiv bag knivstikkeriet kender politiet heller ikke tidlig fredag morgen.

Istedgade er tidlig fredag morgen spærret mellem Lille Istedgade og Gasværksvej, mens politiet arbejder med at indsamle spor på gerningsstedet.

Henrik Stormer ved ikke, hvornår der igen åbnes op for trafikken, men forventer, at det kommer til at ske før morgentrafikken for alvor sætter ind.

B.T. følger sagen...