Tirsdag aften blev en ung mand kidnappet fra en tankstation i Blovstrød tæt ved Allerød.

Det fremgår af Nordsjællands Politis døgnrapport.

Manden befandt sig ifølge rapporten på en tankstation, da han blev tvunget ind i en bil af to til tre andre mænd. I flere timer blev han frihedsberøvet og udsat for vold.

Ifølge BTs medarbejder på stedet, var det en voldsom episode, der udspillede sig i den lille nordsjællandske by.

»Det var maskerede mænd med slagvåben, der med vold hentede den unge mand ud fra tankstationen, tvang ham om i bagagerummet på en bil og kørte væk fra stedet,« siger han og tilføjer:

»De stjal også forurettedes bil.«

Politiet modtog en anmeldelse om sagen klokken 21.12 og mødte kort efter talstærkt op ved tanktstationen i Blovstrød, hvor de ifølge BTs medarbejder på stedet igangsatte en eftersøgning af flugtbilen med både hundepatruljer og helikopter.

Han fortæller, at køretøjet blev lokaliseret på en lille lukket vej i byen Lynge omkring midnat tirsdag nat. Her fandt man også forurettede, som blev iført DNA-dragt for at sikre spor.

BT har været i kontakt med Nordsjællands Politi, som efterforsker sagen som en lokal uenighed og derfor ikke har yderligere kommentar på nuværende tidspunkt.