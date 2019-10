En ung portugisisk statsborger er blevet idømt forvaring og udvisning for bestandig.

Årsagen er, at han er blevet fundet skyldig for seksuelle overgreb mod to 13-årige piger.

Det oplyser Statsadvokaten i København på Twitter.

Det oplyses ikke, hvor gammel den portugisiske statsborger er, men det forklares, at han har boet i Danmark, siden har var tre år gammel.

Man kan blive idømt en forvaringsdom, hvis den dømte anses for at være særligt farlig. På den måde minder forvaring om fængsel på livstid, da de er de eneste former for frihedsberøvelse af ikke-utilregnelige personer, som er uden tidsbegrænsning.

Efter tre års forvaring - og siden en gang om året - har Kriminalforsorgen pligt til at tage stilling til, om personen fortsat skal sidde i forvaring.

Forvaring forveksles ofte med dom til anbringelse, men forskellen er, at anbringelse anvendes over for utilregnelige personer - for eksempel sindssyge og mentalt retarderede.