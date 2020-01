En ung mand skal tre og et halvt år i fængsel for at have voldtaget, mishandlet og frihedsberøvet sin ekskæreste, som han har en datter med.

Det har en enig domsmandsret ved Retten i Roskilde netop besluttet.

Dermed er manden blevet kendt skyldig i overenstemmelse med anklageskriftet, der bestod af i alt fem forhold om legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter, ulovlig tvang, frihedsberøvelse, voldtægt og vidnetrusler af ekskæresten.

Det voldsomme overfaldt fandt sted 8. juni sidste ved en adresse på Sjælland, hvor kvinden mere end otte timer gennemlevede et sandt mareridt med både vold, voldtægt og trusler.

Undervejs i sagen er det kommet frem, at manden dels truede kvinden med en kniv, trak en pose med snøreluk ned over hendes hoved og tvang hendes hoved ned i en gryde med vand.

Efterfølgende frihedsberøvede han kvinden og voldtog hende hjemme hos sin egen mor - mens store dele af familen også var til stede i huset.

Selv nægtede manden sig skyldig i store dele af anklageskriftet, men erkendte, at han havde taget halsgreb på ekskæresten samt slået hende med flad hånd den pågældende aften 8. juni 2019.

Retten lagde blandt andet den forurettede troværdige forklaring til grund for dommen, som de mente var meget troværdig og detaljeret.

Den 3,5 års fængsel er desuden en tillægsstraf til de seks måneder fængsel for vold, som den unge mand blev idømt i efteråret 2019. Derudover er manden dømt adskillige gange tidligere efter både den milde og grove voldsparagraf.

Den unge mand har udbedt sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke, og navneforbuddet på ham er opretholdt med opsættende virkning.