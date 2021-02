En uheldig nysgerrighed efter sine kammeraters nøgenhed har givet en ung mand fra Nordsjælland en grim plet på straffeattesten.

På en efterskole på Fyn kunne han ikke stå for fristelsen til at filme under døren til badeværelset med sin mobiltelefon, da et ungt kærestepar på 15 og 16 år gik nøgne i bad sammen.

Smugoptagelsen fandt sted sidste efterår og blev i første omgang ikke opdaget.

Den 17-årige dreng havde dog fået så meget blod på tanden, at han forsøgte en ny og mere risikabel fremgangsmåde for at få nye nøgenoptagelser af det unge kærestepar.

Han efterlod sin toilettaske på badeværelset, mens mobilen optog, og de unge kærester skulle i bad sammen umiddelbart efter.

Her studsede den 16-årige efterskolekammerat og hans 15-årige veninde dog over toilettasken, og opdagede den skjule mobiltelefon med den tændte videooptager.

På mobilen fandt de den tidligere smugoptagelse af dem selv uden tøj på. På optagelsen kunne man se den unge piges bryster og hendes vens kønsdele, hvorefter lavinen rullede, og den 17-årige blev politianmeldt.

Ved Retten i Hillerød er han nu i en tilståelsessag blev idømt en straf på 10 dages betinget fængsel for at have krænket sine efterskolekammeraters blufærdighed ved uberettiget at have filmet dem på et ikke frit tilgængeligt sted.

Da der var tale om pornografiske optagelser af unge under 18 år, blev det også kategoriseret som børneporno. Dog i den milde kategor og uden at optagelser var blevet sendt til andre. Smugoptagelserne blev slettet fra den 17-åriges telefon straks efter afsløringen.

Udover de 10 dages betinget fængsel blev den unge mand også straffet ved at skulle betale hver af de to smugfilmede kammerater fra efterskolen en erstatning på 5.000 kroner.