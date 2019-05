En 19-årig mand er tirsdag kendt skyldig i drab med koben og kniv på en 35-årig mand. En anden er frifundet.

En decemberaften i 2017 blev en 35-årig mand dræbt af flere knivstik i sin lejlighed på Randbølvej i Vanløse.

19-årige Kasper Kristensen er ved Retten på Frederiksberg fundet skyldig i manddrab på den 35-årige og er blevet idømt fængsel i 12 år.

Han har valgt ikke at anke dommen, oplyser forsvarer Henrik Garlik i retten.

Samtidig har retten frifundet en 57-årig grønlandsk mand, der var tiltalt for medvirken til drabet.

Ifølge anklageskriftet mod de to mænd udsatte de om aftenen den 4. december 2017 den 35-årige for flere knytnæveslag i hovedet og på kroppen.

Efterfølgende slog den 19-årige mand ifølge anklageskriftet offeret i hovedet med den spidse ende på et koben, alt imens den anden tiltalte fastholdt offeret ved benene.

Herefter stak Kasper Kristensen offeret flere gange med en kniv i venstre lår og to gange i ryggen.

Ifølge obduktionen døde den 35-årige af de to knivstik i ryggen. I alt blev offeret påført 51 læsioner i forbindelse med volden.

Men et enigt nævningeting fandt det ikke bevist, at den 57-årige havde medvirket til drabet, hverken med vold eller ved at fastholde offeret. Han er helt frifundet i sagen.

Den grønlandske mand har hele vejen igennem nægtet sig skyldig. Han forklarede ved det første retsmøde i sidste uge, at han ikke var til stede i lejligheden, da de dødbringende knivstik blev påført offeret.

Ifølge Kasper Kristensens forklaring opstod der en kontrovers mellem ham og offeret 20. november 2017, hvor de kom op at slås.

Denne konflikt omhandlede den 19-åriges daværende kæreste og kulminerede med drabet to uger senere.

Den dømte har under sagen nægtet sig skyldig i drab, men han har erkendt vold med døden til følge.

Tre juridiske dommere og fem nævninger er enige i, at den unge mand er skyldig i manddrab.

- Vi finder det ubetænkeligt at lægge til grund, at tiltalte ved sin vold har anset det for nærliggende følge, at afdøde kunne afgå ved døden som følge af volden, og at tiltalte har accepteret dette i det tilfælde, at døden ville indtræde, siger dommer Finn Haargard i retten.

En sjette nævning fandt tiltalte skyldig i vold med døden til følge.

/ritzau/