En 23-årig mand er i livsfare, efter at han tirsdag aften blev ramt af en motorcykel, da han ville krydse Køgevej syd for Roskilde. Færdselsuheld på Holbækmotorvejen spærrer to spor.

Ulykken med den 23-årige mand skete ved Tjærebyvej, hvor manden trak sin cykel over Køgevej, da han blev ramt af motorcyklen, som væltede og kurrede ind i bil.

- Her bliver han ramt af en motorcykel. Ved påkørslen bliver han slynget 15-16 meter hen ad Køgevej, og hans cykel lander 30 meter væk, siger vagtchef Henrik Jørgensen fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Fodgængeren er fløjet til Rigshospitalet i helikopter, og hans tilstand er kritisk.

Ved påkørslen væltede motorcyklen.

- Den kurrer hen ad vejen og rammer en bil, fortæller Henrik Jørgensen.

Motorcyklisten slap med mindre kvæstelser, og ingen i bilen kom noget til.

Uheld på Holbækmotorvejen

På Holbækmotorvejen er en mandlig bilist desuden involveret i et solouheld, oplyser Vestegnens Politi.

»En enkelt er impliceret, men det er uvist, hvor slemt mande ner kommet til skade. Der er spærret i to spor og ét er farbart, indtil vi får ryddet op,« siger Lars Guldborg.

I forbindelse med uheldet løber en hund desuden løs på motorvejen.

Ifm. uheldet løber en løs hund rundt på motorvejen. Sæt hastigheden ned og passer med forsigtighed. #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) October 2, 2018

