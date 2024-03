En tilfældig hundelufter fandt en svært tilskadekommen mand i Randers. Politiet mistænker to for overfald.

To mænd på 18 år skal onsdag i grundlovsforhør i Retten i Randers for et voldeligt overfald på en 19-årig mand.

Det skriver Østjyllands Politi på det sociale medie X.

Den 19-årige blev overfaldet på et stisystem omkring Paderuphus i Randers. Ifølge politiets udmelding var offeret i overhængende livsfare.

Overfaldet skete onsdag eftermiddag i sidste uge omkring klokken 17.00.

Politiet skriver, at offeret blev fundet af en tilfældig mandlig hundelufter. Ham vil politiet gerne tale med.

Østjyllands Politi vil også gerne høre fra andre vidner, som har set noget eller ved noget i sagen.

Har man oplysninger i sagen kan politiet kontaktes på telefon 114.

De to 18-årige blev anholdt tirsdag eftermiddag.

En 16-årig pige og en 25-årig kvinde er også anholdt i sagen. De blev i modsætning til mændene løsladt efter endt afhøring.

Anklagemyndigheden vil bede om lukkede døre ved onsdagens grundlovsforhør. Derfor har Østjyllands Politi ikke flere kommentarer til sagen.

/ritzau/