Politiet vurderer, at kådhed fik to unge mænd til at kravle op på et tag i Den Gamle By i Aarhus.

En 22-årig mand er i kritisk tilstand, efter at han lørdag morgen er faldet 12 meter ned fra en tagryg i Den Gamle By i Aarhus, oplyser Østjyllands Politis vagtchef Flemming Lau.

Manden var sammen med en anden kravlet op på tagryggen via et stillads. Politiet modtog anmeldelsen klokken 07.09 via alarmcentralen.

- Det tyder på, at der er tale om en ulykke, hvor de er kravlet derop i kådhed, fortæller Flemming Lau.

Politiet oplyser lørdag formiddag, at den 22-åriges pårørende er blevet underrettet om ulykken.

Desuden oplyser politiet, at man er i gang med at undersøge de nærmere omstændigheder.

Manden er kørt på hospitalet i Skejby.

/ritzau/