En ung mand kæmper for sit liv efter, at han torsdag aften blev ramt af skud i Gellerupparken i Aarhus.

Skyderiet fandt sted omkring klokken 23 torsdag aften ved Gudrunsvej/Inger Christensens Gade i Brabrand, skriver Østjyllands Politi på Twitter.

Her blev en 29-årig mand ramt af skud.

Hans tilstand er lige nu kritik.

Umiddelbart før skyderiet havde flere mænd været i slagsmål på gaden.

Politiet blev alarmeret, men da patruljevognene nåede frem, var gerningsmændene forsvundet.

Det viste sig kort efter, at den 29-årige var blevet kørt til skadestuen.

Her ventede politiet, og de anholdt fem mænd, som ankom med den sårede mand. De anholdte er mellem 20 og 27 år.

Politiet oplyser, at efterforskningen er i fuld gang. Betjentene er blandt andet i gang med at afhøre vidner, der kan have set skyderiet.

»Vi tager det særdeles alvorligt, når der bliver affyret skud på åben gade, og derfor har vi også sat alle sejl ind for at opklare sagen hurtigst muligt,« siger politiinspektør Jesper Bøjgaard Madsen og tilføjer:

»Vi har i løbet af aftenen og natten afsøgt gerningsstedet, vi har foretaget ransagninger og adskillige afhøringer, og vi er i fuld gang med efterforskningen for at finde ud af, hvad der præcist er sket, og hvem der var involveret. Men det er endnu for tidligt at konkludere, om det er banderelateret, eller om der ligger et personopgør bag.«

Har du set noget, eller har du oplysninger, der kan kaste lys over sagen, så hører Østjyllands Politi gerne fra dig på telefon 114.

Opdateres...