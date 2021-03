Nordjyllands Politi efterlyste tidligere onsdag eftermiddag en mand for at have påkørt en barnevogn med en lille dreng i.

Nu har en ung mand meldt sig selv til politiet.

Det oplyser Nordjyllands Politi på Twitter.

Politikommissæren håbede, at de to mænd der befandt sig i bilen, der kørte ind i barnevognen ville ende med at melde sig selv, og det er nu sket.

Barnevognen, der blev påkørt.

»En ung mand meldte sig selv til politiet kort efter, at efterlysningen blev bragt i offentligheden. Manden er sigtet for flere forseelser, blandt andet for ikke at standse og give sig til kende efter et trafikuheld, jf. færdselslovens bestemmelser. Tak for hjælpen,« skriver de på Twitter.

Den uhyggelige hændelse fandt sted tirsdag omkring klokken 14.20. Der var netop blevet grønt for Louise Lehmann Nielsen, da hun begav sig ud i et lyskryds på Nibevej ved Skalborg i Nordjylland.

»Jeg ser godt, at der kommer en bil imod mig, og jeg tænker, at den kommer da godt nok kørende med høj fart,« siger hun.

Og det er faktisk det sidste, Louise Lehmann Nielsen nåede at tænke, inden kollisionen skete.

Louise Lehmann Nielsen Foto: Privatfoto

Med høj fart bragede en sølvgrå stationcar ind i Louise Lehmann Nielsens barnevogn med hendes fem uger gamle søn i.

Heldigvis ser det ud til, at den lille ny verdensborger slap med skrækken. Louise og sønnen har været indlagt til observation natten over og er nu kommet hjem igen. Foruden et vrid i ryggen som følge af sit forsøg på at holde godt fast i barnevognen, så har de det begge godt.