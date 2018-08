To personer har fået en bøde for at overtræde tildækningsforbuddet, efter den omstridte lov trådte i kraft 1. august. Kun den ene er en kvinde.

21. august antraf betjente fra Syd- og Sønderjyllands Politi en ung mand i gågaden i Haderslev. Manden var iført en skimaske af stof, der dækkede hele hans ansigt.

Den form for mundering har været forbudt siden 1. august, hvor en omstridt lov mod at være ansigtstildækket i det offentlige rum trådte i kraft.

Loven er vedtaget med stemmer fra Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Liberal Alliance. Formålet med loven er at forhindre brugen af muslimske heldragter som niqab og burkaer. Derfor bliver loven også kaldet burkaforbuddet.

I går oplyste Rigspolitiet til B.T., at politiet på landsplan har modtaget 59 anmeldelser, og at anmeldelserne har ført til to sigtelser.

Den ene sigtede er manden med skimasken.

»Han gik rundt i centrum af Haderslev med en skimaske over hovedet og en pind i hånden. Adspurgt af betjentene svarede han, at han gerne ville træne sine ballance-evner. Betjentene vurderede, at træning af ballanceevnen ikke er et anerkendelsesværdigt formål til at bære maske. Derfor har han fået en bøde,« fortæller kommunikationsmedarbejder Helle Lundberg.

Hun oplyser, at den unge mand har accepteret bøden.

Fakta Tildækningsforbud Tildækningsforbuddet blev vedtaget af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre og De Konservative, som stemte for med 75 stemmer mod Enhedslisten, Alternativet, De Radikale og SF's 30 stemmer. Liberal Alliance havde fritstillet deres medlemmer, hvor to stemte for, mens seks stemte imod forbuddet. Mette Gjerskov fra Socialdemokratiet stemte imod forslaget og blev derefter frataget sin post som udviklingsordfører.

Den anden bøde for overtrædelse af tildækningsforbuddet blev skrevet 3. august i Hørsholm Midtpunkt i Nordsjælland.

Her kom to kvinder ifølge politiet op at toppes. Den ene var iført niqab og under tumulten blev niqaben revet af.

Den niqab-klædte kvinde fik en bøde på 1.000 kroner og derudover blev begge kvinder sigtet for forstyrrelse af den offentlige ro og orden.

Politiet vurderede, at niqaben ikke blev revet af med vilje.

En tredje niqab-sag kan være under opsejling i Nordjylland, hvor en mor til et barn i 0. klasse har anmeldt et andet barns mor, fordi hun afleverer sit barn iført niqab.

Nordjyllands Politi har over for B.T. bekræftet, at de har modtaget anmeldelsen og at de efterforsker sagen.