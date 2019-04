En ung mand er tidligt onsdag morgen kommet meget alvorligt til skade, efter han i en soloulykke endte med at kørte direkte ind i et hus i Nordjylland.

»Af en eller anden uforklarlig årsag, men formentlig på grund af for høj hastighed, har en 28-årig mand kørt af vejen og ind i gennem en have, hvorefter han har ramt hjørnet af et parcelhus,« fortæller vagtchefen hos Nordjyllands Politi, Per Jørgensen, og fortsætter:

»Det resulterede i, at han blev slynget ud gennem forruden, og han kom faktisk til at ligge under murbrokkerne på hjørnet af huset.«

Mandens tilstand beskrives som 'meget kritisk', og de pårørende er underettet.

Ulykken skete ved Thyvej 26 i Arentsminde.

Da den 28-årige mand, der er fra lokalområdet, kørte ind i huset, lå husets ældre beboer og sov lige på den anden side af muren.

»Fordi huset blev ramt så hårdt, som det gjorde, har det skabt en stor revne i gavlen. Derfor har man vurderet, at der er fare for nedstyrtning, og derfor er beboeren blevet genhuset,« fortæller Per Jørgensen.

Beboeren - en mand - kom ikke noget til.

»Nu er beredskabsstyrelsen på stedet for at understøtte huset, så det ikke styrter sammen,« forklarer vagtchefen.

Der er blevet taget en blodprøve af den unge mand.

»Men der er ikke umiddelbart noget, der tegner på spirituskørsel eller noget i den stil,« siger Per Jørgensen.

Politiet fik anmeldelsen om ulykken klokken 04:15.

Opdateres...