Mandag aften pådrog en 24-årig mand sig skader mange steder på kroppen under et voldsomt overfald på en parkeringsplads i Nykøbing Falster.

Nu har politiet foretaget flere anholdelser i den dramatiske sag.

Tirsdag blev to mænd med tilknytning til en rockergruppe anholdt.

Onsdag aften slog politiet til igen.

Ved et nyt rockertilholdssted i Finlandsgade i Haslev anholdt Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi yderligere to mænd, som har været efterlyst efter voldsepisoden. Dermed er der i alt foretaget fire anholdelser i sagen.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

Også de to senest anholdte har tilknytning til rockergruppen. De er sigtet for grov vold og trusler mod vidner.

»Vi er meget tilfredse med de seneste anholdelser, der med al tydelighed viser, at man ikke bare kan skjule sig for politiet i et rockerklubhus, når man som i tilfældet her er efterlyst til en grov voldssag,« siger politiinspektør Kim Kliver.

Overfaldet på den 24-årige fandt sted klokken 22.09 på en parkeringsplads på Prinsholmvej i Nykøbing Falster.

Politiet kender endnu ikke motivet for det voldsomme overfald, men oplyser, at ofret i sagen selv har 'en form for tilknytning' til rockergruppen.

De to mænd, som blev anholdt onsdag aften, fremstilles senere torsdag i grundlovsforhør.

Idet det fortsat ikke kan udelukkes, at der er medgerningsmænd på fri fod, vil politiet anmode om, at grundlovsforhøret holdes for lukkede døre.