En 21-årig mand kontaktede tirsdag aften politiet, da en bilsælger kørte væk med bil og penge.

De havde ellers indgået en handel, hvor den unge mand kørte fra Sydjylland til Toreby på Lolland.

Det skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i dagens døgnrapport.

I den lille by mødtes den 21-årige mand med en 28-årig kvinde og en nu efterlyst mand.

»Det er en handel, hvor parterne aftenen til i går kontakter hinanden om bilsalget. De mødes tirsdag aften, hvor der bliver udvekslet betaling – 21.000 kroner betaler den 21-årige mand til de to.«

»Men den ene part (den nu efterlyste mand, red.) vælger ikke at overholde handlen. For manden vælger at køre fra stedet i den pågældende bil sammen med pengene, han har fået for handlen,« siger fungerende politikommissær Lasse Søndergaard ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til B.T.

Den 21-årige ringede straks til politiet.

00.30 anholdte Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi den kvinde, der var med til at sælge bilen. Hun blev sigtet for bedrageri og afhørt på politistationen.

Lidt over en time senere blev hun løsladt igen.

»Politiet har en klar opfattelse af identiteten på den anden sælger, og han vil snarest blive kontaktet for at høre hans udlægning af sagen,« fortæller politiet.