Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det var ikke tale om et kriminelt forhold, da en ung mand pludselig døde i Fredericia fredag.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi til B.T. lørdag morgen efter en intens efterforskning af sagen.

Fredag aften omkring klokken 20.30 rykkede politiet talstærkt ud til en adresse på Nørrebrogade i den sydøstjyske by.

Her var en 25-årig mand fundet død.

De første meldinger gik på, at der var tale om et mistænkeligt dødsfald.

Vagtchef John Skjødt oplyser tidligt lørdag morgen, at undersøgelserne på stedet er afsluttet.

»Vi betragter det som et uventet dødsfald. Det er ikke mistænkeligt udover, at det naturligvis ikke er normalt, at så unge mennesker pludselig dør,« siger han.

En obduktion skal nu kaste nærmere lys over dødsårsagen.

Vagtchefen understreger dog, at der ikke er nogen grund til at mistænke, at der er tale om et kriminelt forhold.