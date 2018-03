Kender du noget til sagen, så tip redaktionen på 1929@bt.dk eller på Facebook.

En ung mand er torsdag morgen fundet livløs i Valbyparken i København. Efterfølgende er manden bekræftet død.

Nu efterforskes sagen, da manden er 'død under mistænkelige forhold'.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

En yngre mand er her til morgen fundet livløs i Valbyparken. Manden er død under mistænkelige forhold og sagen efterforskes.

— Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) March 15, 2018

Vagtchef Henrik Svejstrup oplyser til BT, at de fik anmeldelsen omkring klokken 07.05 torsdag morgen. Politiet er stadig i området for at efterforske.

Hvem finder manden?

»Det kan jeg ikke svare på nu,« siger vagtchefen og fortsætter:

»Hvis folk har et eller andet, de har bemærket i området siden i går aftes, må de gerne ringe 114 med det.«

Ifølge BTs reporter på stedet er der meget politi til stede.

