Retten i Glostrup har dømt en 24-årig mand til forvaring for forbrydelser begået med kniv og pistol.

En ung mand er så farlig for sine omgivelser, at han fredag er blevet idømt forvaring af Retten i Glostrup.

Den 24-årige er dømt dels for et drabsforsøg i Søborg i juni sidste år. Her var offeret i fare for at dø af flere knivstik. Og dels for den følgende måned i Ballerup at have affyret en pistol mod en anden mand, der blev ramt i låret.

Anklageren i sagen oplyser, at retten har fulgt en indstilling fra eksperterne i Retslægerådet om sanktionen.

- Det er heldigvis forholdsvis sjældent, at så relativt unge personer bliver vurderet så farlige, at en dom til forvaring på ubestemt tid er den eneste mulighed for at beskytte borgere mod personen, siger anklager Julie Engstrøm Skovgaard i en pressemeddelelse fra Københavns Vestegns Politi.

Lasse Lund Larsen begik forbrydelserne på et tidspunkt, hvor han egentlig skulle afsone en tidligere dom på fængsel i syv år. Men det lykkedes ham at stikke af under en ledsaget udgang fra Enner Mark Fængsel.

I den tidligere sag havde de lægelige specialister i øvrigt også anbefalet forvaring, men retten valgte på grund af hans alder dengang at idømme ham en almindelig fængselsstraf, oplyser anklageren til Ritzau.

Mens overfaldet på Nordfrontvej i Søborg var et drabsforsøg, blev skuddet mod et andet offer på Pederstrupstien i Ballerup af retten vurderet til at være vold af særlig farlig og brutal karakter.

To andre mænd er fredag blevet dømt for at have deltaget i drabsforsøget i Søborg. De måtte vide, at offeret var i fare for at dø, hvis det ikke havde været for den akutte lægebehandling, mener retten. Dommen lyder på fængsel i ni år til den 27-årige Aleksandar Krajcinovic og Christian Bylov på 23.

Alle tre har anket til landsretten, oplyser Københavns Vestegns Politi.

Det samme har en kvinde, der var kæreste med en af mændene. Hun er dømt for at have håndteret en pistol, en dolk og en gaspistol. Hun overtalte en veninde til at gemme posen med tingene i Veksø. Kvinden, der er 32, er idømt en straf på fængsel i to år og seks måneder.

Imidlertid har nævningetinget i Glostrup frifundet hende for at have skjult sin kæreste i 13 dage og for at have bortskaffet beviser, oplyser anklageren.

