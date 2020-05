25-årig blev anholdt i Rødovre. Han nægter sig skyldig i sigtelse om kokain og skarpladt pistol.

Tre gange i løbet af den seneste uge har dommere fængslet mistænkte i sager om større partier kokain.

Senest har Retten i Glostrup torsdag varetægtsfængslet en 25-årig mand, som politiet sigter for at have været i besiddelse af tre kilo kokain og en skarpladt pistol.

Det oplyser en anklager fra Særlig Efterforskning Øst, som er en specialafdeling i politiet, som efterforsker organiseret kriminalitet.

Anholdelsen af den 25-årige skete onsdag eftermiddag. I en bil stak han af fra politifolk i Glostrup, og jagten stoppede i Rødovre.

Her løb han væk fra bilen med en rygsæk, der indeholdt de tre kilo kokain, men blev indhentet.

I grundlovsforhøret torsdag er manden blevet varetægtsfængslet frem til 18. juni, oplyser senioranklager Lasse Biehl.

Den 25-årige nægter sig skyldig, og dette gælder også i forhold til pistolen.

I to andre retsmøder tidligere på ugen er der sket fængsling i sager om seks og ti kilo kokain.

/ritzau/